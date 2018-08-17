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Авто Mercedes-Benz и Porsche попали под запрет в Швейцарии

В Швейцарии перестали регистрировать новые авто Porsche и Mercedes-Benz. Причиной является несоответствие экологическим стандартам дизельных моторов некоторых немецких авто.

Авто Mercedes-Benz и Porsche попали под запрет в Швейцарии


Запрет на регистрацию в данном случае затронул минивэны Mercedes-Benz Vito, кроссоверы премиум-класса версии Porsche Cayenne и Porsche Macan, которые в Швейцарию ввезут после 17 августа. Внесённые в базу авто получат перед эксплуатацией модифицированные двигатели. Mercedes-Benz Vito предлагают с 1,6-литровыми моторами. Porsche Cayenne оснащают 4,2-литровым двигателем. Porsche Macan имеет 3-литровый V6. Транспортные средства Porsche и раньше запрещали регистрировать. Бренду в июне пришлось прекратить продажи моделей на рынке Европы вследствие новых экологических требований.

Правительство Германии в прошлом году запретило регистрировать новые кроссоверы Porsche Cayenne с трёхлитровыми дизельными турбомоторами V6. В свою очередь Porsche обязали отозвать около 22 000 таких авто, так как компанию уличили в применении мошеннического ПО.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:55
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