Авто Mercedes-Benz и Porsche попали под запрет в Швейцарии

Запрет на регистрацию в данном случае затронул минивэны Mercedes-Benz Vito, кроссоверы премиум-класса версии Porsche Cayenne и Porsche Macan, которые в Швейцарию ввезут после 17 августа. Внесённые в базу авто получат перед эксплуатацией модифицированные двигатели. Mercedes-Benz Vito предлагают с 1,6-литровыми моторами. Porsche Cayenne оснащают 4,2-литровым двигателем. Porsche Macan имеет 3-литровый V6. Транспортные средства Porsche и раньше запрещали регистрировать. Бренду в июне пришлось прекратить продажи моделей на рынке Европы вследствие новых экологических требований.Правительство Германии в прошлом году запретило регистрировать новые кроссоверы Porsche Cayenne с трёхлитровыми дизельными турбомоторами V6. В свою очередь Porsche обязали отозвать около 22 000 таких авто, так как компанию уличили в применении мошеннического ПО.