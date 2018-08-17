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Беременная Нюша отметила свой день рождения в компании разведенных родителей

Беременная Нюша 15 августа в 28-й раз отметила свой день рождения в компании разведённых родителей. Поклонники в instagram поздравили певицу, желая ей здоровья.

Нюша отметила свой праздник в Испании. В этот день рядом с ней был супруг Игорь Сивов и родители, которые развелись, когда певице было всего два года. Несмотря на то, что Владимир и Ирина давно не живут вместе, у них сохранились дружеские отношения. Звезда, пользуясь случаем, сфотографировалась с близкими людьми, и поделилась снимком с поклонниками. В описании она отметила, что верит в то, что детки сами выбирают родителей.

Беременная Нюша отметила свой день рождения в компании разведенных родителей


Стоит отметить, что певица отлично ладит с новой супругой своего отца Оксаной Шурочкиной. Она принимает активное участие в карьере артистки, являясь постановщиком танцев.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:41
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