Беременная Нюша отметила свой день рождения в компании разведенных родителей

Нюша отметила свой праздник в Испании. В этот день рядом с ней был супруг Игорь Сивов и родители, которые развелись, когда певице было всего два года. Несмотря на то, что Владимир и Ирина давно не живут вместе, у них сохранились дружеские отношения. Звезда, пользуясь случаем, сфотографировалась с близкими людьми, и поделилась снимком с поклонниками. В описании она отметила, что верит в то, что детки сами выбирают родителей.Стоит отметить, что певица отлично ладит с новой супругой своего отца Оксаной Шурочкиной. Она принимает активное участие в карьере артистки, являясь постановщиком танцев.