Житель Мичагана был шокирован появлением огромного НЛО

По словам очевидца 7 сентября прошлого года он направлялся к своему дому. В районе, где проживал американец, освещение редко работало исправно, поэтому местный житель сразу не особо удивился странному жёлтому свету, который он увидел вдалеке. Приблизившись к источнику, мужчина встал в ступор. По его словам, внеземной объект просто парил в воздухе. Через некоторое время свет внезапно погас.Спустя время мужчина понял, что данный светящийся объект находился очень высоко, и скорее всего, имел неземное происхождение. Другим свидетелем появления НЛО стал местный полицейский патруль.