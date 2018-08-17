Житель Мичагана был шокирован появлением огромного НЛО
Житель Мичигана был шокирован появлением огромного НЛО. Только через год свидетель события из города Ипсиланти решил озвучить информацию исследователям.
По словам очевидца 7 сентября прошлого года он направлялся к своему дому. В районе, где проживал американец, освещение редко работало исправно, поэтому местный житель сразу не особо удивился странному жёлтому свету, который он увидел вдалеке. Приблизившись к источнику, мужчина встал в ступор. По его словам, внеземной объект просто парил в воздухе. Через некоторое время свет внезапно погас.
Спустя время мужчина понял, что данный светящийся объект находился очень высоко, и скорее всего, имел неземное происхождение. Другим свидетелем появления НЛО стал местный полицейский патруль.
По словам очевидца 7 сентября прошлого года он направлялся к своему дому. В районе, где проживал американец, освещение редко работало исправно, поэтому местный житель сразу не особо удивился странному жёлтому свету, который он увидел вдалеке. Приблизившись к источнику, мужчина встал в ступор. По его словам, внеземной объект просто парил в воздухе. Через некоторое время свет внезапно погас.
Спустя время мужчина понял, что данный светящийся объект находился очень высоко, и скорее всего, имел неземное происхождение. Другим свидетелем появления НЛО стал местный полицейский патруль.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:15