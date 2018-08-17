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Житель Мичагана был шокирован появлением огромного НЛО

Житель Мичигана был шокирован появлением огромного НЛО. Только через год свидетель события из города Ипсиланти решил озвучить информацию исследователям.

Житель Мичагана был шокирован появлением огромного НЛО


По словам очевидца 7 сентября прошлого года он направлялся к своему дому. В районе, где проживал американец, освещение редко работало исправно, поэтому местный житель сразу не особо удивился странному жёлтому свету, который он увидел вдалеке. Приблизившись к источнику, мужчина встал в ступор. По его словам, внеземной объект просто парил в воздухе. Через некоторое время свет внезапно погас.

Спустя время мужчина понял, что данный светящийся объект находился очень высоко, и скорее всего, имел неземное происхождение. Другим свидетелем появления НЛО стал местный полицейский патруль.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:15
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