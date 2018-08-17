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Участник аварии, в которой погиб Виктор Цой, впервые дал интервью

Янис Фибикс был участником аварии, в которой погиб Виктор Цой. Недавно мужчина впервые дал небольшое интервью, отметив, что тот злополучный день кардинально изменил его жизнь.

Накануне исполнилось 28 лет с того дня, как в трагическом ДТП погиб рок-музыкант Виктор Цой. Трагедия произошла на трассе в Латвии, тогда певец ехал за рулём своего автомобиля. Согласно официальной версии, Цой заснул за рулём, в результате чего машина оказалась на встречной полосе, столкнувшись с автобусом. Янис Фибикс является водителем того самого автобуса, он впервые за время, прошедшее с аварии, пообщался с журналистами. Шофёр «Икаруса» признался, что намерено избегает общения с прессой, потому что в результате всё оборачивается против него. Ту аварию мужчина до сих пор не может забыть и каждый раз с ужасом ждёт дату, после которой вся его жизнь изменилась.

Участник аварии, в которой погиб Виктор Цой, впервые дал интервью


Стоит отметить, что Виктор Цой не сам покупал ту машину, на которой он находился за рулём 15 августа 1990 года. «Москвич-2141» серебристого цвета приобрёл для музыканта Иосиф Пригожин по просьбе продюсера Юрия Айзеншписа. Спустя два года за рулём рокового автомобиля погиб Виктор Цой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:03
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