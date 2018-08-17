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В Бразилии замечен кольцевой НЛО

В Бразилии был замечен кольцевой НЛО. Из видео, выложенного в Сети видно, как объект завис на некоторое время над городком Апеу, расположенном в штате Пара.

В Бразилии замечен кольцевой НЛО


НЛО словно замер на некоторое время в небе. Несколько человек сняли неопознанный летающий объект на камеру и выложили сюжет в интернет. При этом очевидцами был сделан акцент на том, что объект появился в дневное время, а не вечером, как это часто бывает. Некоторые пользователи Сети отмечают, что на камеру сняли не НЛО. Например, это мог быть дым от местных фабрик. Однако поблизости не наблюдалось каких-либо промышленных объектов.



Другие пользователи считают, что это дефект камеры, так как кольцевой НЛО выглядел очень неестественно, будто его нарисовали или приклеили к объективу камеры.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:50
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