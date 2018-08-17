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Дженнифер Гарнер в Instagram опубликовала редкий архивный снимок с сёстрами

Дженнифер Гарнер в Instagram опубликовала редкий архивный снимок из своего детства. Поклонники сразу отметили, что актриса внешне похожа на своих сестер, написав много лестных комментариев в ее адрес.

Звезда поделилась с поклонниками сюжетом, на котором она запечатлена со старшей и младшей родственницей. Девочки позируют в лодке парусника во время праздника Национального дня ребёнка. На снимке, сделанном много лет назад, сёстры очень похожие друг на друга и ослепительно улыбаются. В описании к снимку знаменитость написала: «Искательница внимания. Королева мелодрамы. Миротворец. Средняя сестра, отныне и навсегда».

Дженнифер Гарнер в Instagram опубликовала редкий архивный снимок с сёстрами


Дженнифер Гарнер не часто обновляет свою страницу в Instagram, но каждая публикация вызывает большой интерес у подписчиков. За неделю перед архивным снимком актриса выложила изумительную фотографию, которая была сделана в сумерках в момент, когда она со своим 12-летним сыном плыла на байдарке.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:40
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