Дженнифер Гарнер в Instagram опубликовала редкий архивный снимок с сёстрами

Звезда поделилась с поклонниками сюжетом, на котором она запечатлена со старшей и младшей родственницей. Девочки позируют в лодке парусника во время праздника Национального дня ребёнка. На снимке, сделанном много лет назад, сёстры очень похожие друг на друга и ослепительно улыбаются. В описании к снимку знаменитость написала: «Искательница внимания. Королева мелодрамы. Миротворец. Средняя сестра, отныне и навсегда».Дженнифер Гарнер не часто обновляет свою страницу в Instagram, но каждая публикация вызывает большой интерес у подписчиков. За неделю перед архивным снимком актриса выложила изумительную фотографию, которая была сделана в сумерках в момент, когда она со своим 12-летним сыном плыла на байдарке.