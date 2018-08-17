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Беременная Анна Хилькевич назвала в Instagram дату родов

Анна Хилькевич сообщила в Instagram дату, которую ей ставят врачи для родов второго ребёнка. По словам актрисы, это должно произойти 17 августа.

Недавно звезда опубликовала пост, в котором она просит своих поклонников не спрашивать постоянно, когда она родит. Ей самой очень хочется, как можно быстрее, познакомиться с малышом, но всему своё время. При этом свой пост Хилькевич сопроводила фотографией, на которой она запечатлена за рулём автомобиля. В комментариях подписчики отметили, что выглядит Анна потрясающе, а некоторые вновь принялись прогнозировать пол будущего ребёнка. Большинство высказались в пользу сына.

Беременная Анна Хилькевич назвала в Instagram дату родов


Стоит отметить, что супруг актрисы недавно пошутил, сказав, что он тоже не знает, кто родится. Первым ребёнком супружеской пары является дочь Арианна. Ранее в интервью с журналистами Артур Волков заявил, что пока жена не родит ему сына, он от неё не отстанет.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:25
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