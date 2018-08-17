Беременная Анна Хилькевич назвала в Instagram дату родов

Недавно звезда опубликовала пост, в котором она просит своих поклонников не спрашивать постоянно, когда она родит. Ей самой очень хочется, как можно быстрее, познакомиться с малышом, но всему своё время. При этом свой пост Хилькевич сопроводила фотографией, на которой она запечатлена за рулём автомобиля. В комментариях подписчики отметили, что выглядит Анна потрясающе, а некоторые вновь принялись прогнозировать пол будущего ребёнка. Большинство высказались в пользу сына.Стоит отметить, что супруг актрисы недавно пошутил, сказав, что он тоже не знает, кто родится. Первым ребёнком супружеской пары является дочь Арианна. Ранее в интервью с журналистами Артур Волков заявил, что пока жена не родит ему сына, он от неё не отстанет.