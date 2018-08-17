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Рита Дакота рассказала, как проводит время после развода

Рита Дакота рассказала, с кем проводит время после того, как заявила о разводе. Брак певицы распался из-за постоянных измен её супруга Влада Соколовского.

Многие искренне переживают за девушку, но самом деле не всё так плохо. Рита Дакота рассказала, что сейчас она проводит время со своей маленькой дочуркой и близкими людьми, а также с ней работают психологи. Кроме того она занимается физическими нагрузками, медитацией, и наблюдает за своими чувствами.

Рита Дакота рассказала, как проводит время после развода


Болезненный развод негативно повлиял на певицу, и у неё нет сил на работу, поэтому она отменила несколько выступлений на ближайших концертах, сделав исключения для Москвы и Санкт-Петербурга, так как деньги уже получила. В то же время певица предупредила, что выложиться на все 100 процентов у неё вряд ли получиться.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
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