Рита Дакота рассказала, как проводит время после развода

Многие искренне переживают за девушку, но самом деле не всё так плохо. Рита Дакота рассказала, что сейчас она проводит время со своей маленькой дочуркой и близкими людьми, а также с ней работают психологи. Кроме того она занимается физическими нагрузками, медитацией, и наблюдает за своими чувствами.Болезненный развод негативно повлиял на певицу, и у неё нет сил на работу, поэтому она отменила несколько выступлений на ближайших концертах, сделав исключения для Москвы и Санкт-Петербурга, так как деньги уже получила. В то же время певица предупредила, что выложиться на все 100 процентов у неё вряд ли получиться.