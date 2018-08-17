Суд разрешил Брэду Питту чаще видится с детьми

Два месяца назад по решению суда Питта признали не опасным для детей, разрешив видеться и принимать участие в их воспитании. Анджелину Джоли предупредили, что если она будет препятствовать общению отца с наследниками, то может потерять опекунство. Однако актриса решила нанести новый удар, обвинив мужа в том, что он не платит алименты. В свою очередь адвокат Питта уверяет, что его подопечный за два года дал Джоли на содержание шестерых детей 9 миллионов долларов. Позднее стало известно, что из этой суммы 8 миллионов актёр дал супруге в займы, чтобы она купила дом, а остальное перечислил детям.Недавно суд вынес новое решение об опеке детей, согласно которому Бред Питт имеет право видеться с детьми через день, а также по 4 часа во время учёбы и по 12 часов по праздникам. По слухам, Анджелина Джоли подговаривает детей, чтобы они не общались с отцом, так что большинство из них прислушались к советам матери и не желают видеться с актером.