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Суд разрешил Брэду Питту чаще видится с детьми

Развод звёздной пары Бреда Питта и Анджелины Джоли затянулся на два года. Накануне состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого отцу разрешили видеться со своими наследниками.

Два месяца назад по решению суда Питта признали не опасным для детей, разрешив видеться и принимать участие в их воспитании. Анджелину Джоли предупредили, что если она будет препятствовать общению отца с наследниками, то может потерять опекунство. Однако актриса решила нанести новый удар, обвинив мужа в том, что он не платит алименты. В свою очередь адвокат Питта уверяет, что его подопечный за два года дал Джоли на содержание шестерых детей 9 миллионов долларов. Позднее стало известно, что из этой суммы 8 миллионов актёр дал супруге в займы, чтобы она купила дом, а остальное перечислил детям.

Суд разрешил Брэду Питту чаще видится с детьми


Недавно суд вынес новое решение об опеке детей, согласно которому Бред Питт имеет право видеться с детьми через день, а также по 4 часа во время учёбы и по 12 часов по праздникам. По слухам, Анджелина Джоли подговаривает детей, чтобы они не общались с отцом, так что большинство из них прислушались к советам матери и не желают видеться с актером.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:44
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