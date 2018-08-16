NASA начинает разработку нового космического аппарата для взвешивания астероидов
Специалисты NASA разрабатывают новую модель космического аппарата, основное назначение которого - взвешивать астероиды. Вопросом определения реального веса небесных тел, космическое ведомство занимаются уже давно, только существенных достижений не было.
Новая модель космического аппарата NASA, обладает миниатюрными размерами, благодаря которым может проскочить рядом с небольшими астероидами. Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса уже проводит тестирование проекта. Работа космического аппарата заключается в приближении к маленькому астероиду. Далее, к объекту выпускаются небольшие сферы, за направлением которых следит главный космический аппарат. Благодаря изменению их движения можно вычислить массу астероида, а так же создать карту, содержащую точки распределения массы.
В настоящее время идею нельзя назвать идеальной, чем меньше астероид, тем сложнее прицелиться космическому аппарату. С более крупными техника справляется успешнее, измеряя их вес в пределах 1 процента от реальной массы.
Новая модель космического аппарата NASA, обладает миниатюрными размерами, благодаря которым может проскочить рядом с небольшими астероидами. Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса уже проводит тестирование проекта. Работа космического аппарата заключается в приближении к маленькому астероиду. Далее, к объекту выпускаются небольшие сферы, за направлением которых следит главный космический аппарат. Благодаря изменению их движения можно вычислить массу астероида, а так же создать карту, содержащую точки распределения массы.
В настоящее время идею нельзя назвать идеальной, чем меньше астероид, тем сложнее прицелиться космическому аппарату. С более крупными техника справляется успешнее, измеряя их вес в пределах 1 процента от реальной массы.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:40