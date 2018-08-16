NASA начинает разработку нового космического аппарата для взвешивания астероидов

Новая модель космического аппарата NASA, обладает миниатюрными размерами, благодаря которым может проскочить рядом с небольшими астероидами. Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса уже проводит тестирование проекта. Работа космического аппарата заключается в приближении к маленькому астероиду. Далее, к объекту выпускаются небольшие сферы, за направлением которых следит главный космический аппарат. Благодаря изменению их движения можно вычислить массу астероида, а так же создать карту, содержащую точки распределения массы.В настоящее время идею нельзя назвать идеальной, чем меньше астероид, тем сложнее прицелиться космическому аппарату. С более крупными техника справляется успешнее, измеряя их вес в пределах 1 процента от реальной массы.