Ученые открыли новый метод диагностики туберкулеза в течении часа

Заболевание туберкулезом осложняется тем, что на его обнаружение в организме могут требоваться месяцы. Бактерии за это время успевают как развиться сами, так и повысить вероятность заражения людей, окружающих больного. Для решения проблемы, учеными создан специальный зонд, способный искать туберкулезную палочку в образцах. Затем он к ней прикрепляется и начинает светиться определенным цветом. Исследуя анализ слюны пациента под микроскопом, специалисты сразу видят наличие в ней опасных бактерий.Метод находится в стадии тестирования. Предполагается его использование в медицинских учреждениях мира. Как отметили создатели методики, простота инновации позволяет любому желающему применять ее в домашних условиях, без необходимости посещения больницы.