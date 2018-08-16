Ученые открыли новый метод диагностики туберкулеза в течении часа
Учеными открыт новый метод быстрой диагностики туберкулеза. Время данной методики занимает не более часа, при этом она позволяет контролировать эффективность лечения.
Заболевание туберкулезом осложняется тем, что на его обнаружение в организме могут требоваться месяцы. Бактерии за это время успевают как развиться сами, так и повысить вероятность заражения людей, окружающих больного. Для решения проблемы, учеными создан специальный зонд, способный искать туберкулезную палочку в образцах. Затем он к ней прикрепляется и начинает светиться определенным цветом. Исследуя анализ слюны пациента под микроскопом, специалисты сразу видят наличие в ней опасных бактерий.
Метод находится в стадии тестирования. Предполагается его использование в медицинских учреждениях мира. Как отметили создатели методики, простота инновации позволяет любому желающему применять ее в домашних условиях, без необходимости посещения больницы.
Заболевание туберкулезом осложняется тем, что на его обнаружение в организме могут требоваться месяцы. Бактерии за это время успевают как развиться сами, так и повысить вероятность заражения людей, окружающих больного. Для решения проблемы, учеными создан специальный зонд, способный искать туберкулезную палочку в образцах. Затем он к ней прикрепляется и начинает светиться определенным цветом. Исследуя анализ слюны пациента под микроскопом, специалисты сразу видят наличие в ней опасных бактерий.
Метод находится в стадии тестирования. Предполагается его использование в медицинских учреждениях мира. Как отметили создатели методики, простота инновации позволяет любому желающему применять ее в домашних условиях, без необходимости посещения больницы.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:40