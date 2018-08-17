Ученые: Огромные ящеры вымерли из-за расширения планеты

Земля стала в два раза шире за миллионы лет, из-за чего значительно холоднее стал климат на ее поверхности. При этом к постоянным изменениям приспособиться смогли только некоторые представители животного мира. Особенно активно начала расширяться планета 700 тыс. лет назад. При этом рост Земли не останавливается и продолжается до настоящего времени. В результате, происходят стихийные бедствия и катаклизмы.Ученый доказывает теорию гравиметром, установленным с 1996 года в Страсбурге. Прибором регистрируется показатель увеличения силы тяжести на Земле. Специалист отмечает, что из-за расширения зарегистрировали отдаление материков, таких как Евразия и Северная Америка.