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Ученые: Огромные ящеры вымерли из-за расширения планеты

Учеными высказываются разные мнения и версии, относительно того, почему огромные ящеры вымерли. Согласно предположений профессора географического факультета МГУ Алексея Ретеюма, изменило кардинально флору и фауну расширение планеты.

Земля стала в два раза шире за миллионы лет, из-за чего значительно холоднее стал климат на ее поверхности. При этом к постоянным изменениям приспособиться смогли только некоторые представители животного мира. Особенно активно начала расширяться планета 700 тыс. лет назад. При этом рост Земли не останавливается и продолжается до настоящего времени. В результате, происходят стихийные бедствия и катаклизмы.
Ученые: Огромные ящеры вымерли из-за расширения планеты


Ученый доказывает теорию гравиметром, установленным с 1996 года в Страсбурге. Прибором регистрируется показатель увеличения силы тяжести на Земле. Специалист отмечает, что из-за расширения зарегистрировали отдаление материков, таких как Евразия и Северная Америка.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 07:00
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