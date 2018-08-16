В Лондоне врач Елизаветы II погиб под колесами грузовика
В Лондоне личный врач Елизаветы II погиб под колесами грузовика, о чем сегодня пишет The Daily Telegraph.
В минувшую среду Питер Фишер совершал велосипедную прогулку, когда случилось столкновение с большегрузом. Причин и обстоятельств трагического происшествия не сообщается, но в результате аварии доктор получил травмы, не совместимые с жизнью, и вскоре скончался.
Питеру Фишеру было 67 лет. Он являлся признанным экспертом в области гомеопатии и последние 10 лет работал личным врачом главы британской монархии. Кроме этого, он трудился на посту директора исследовательского отдела в Королевской клинике интегрированной медицины.
По факту ДТП сотрудники Скотленд-Ярда инициировали расследование. Водитель грузовика задержан не был, подчеркивается в сообщении британских СМИ.
В минувшую среду Питер Фишер совершал велосипедную прогулку, когда случилось столкновение с большегрузом. Причин и обстоятельств трагического происшествия не сообщается, но в результате аварии доктор получил травмы, не совместимые с жизнью, и вскоре скончался.
Питеру Фишеру было 67 лет. Он являлся признанным экспертом в области гомеопатии и последние 10 лет работал личным врачом главы британской монархии. Кроме этого, он трудился на посту директора исследовательского отдела в Королевской клинике интегрированной медицины.
По факту ДТП сотрудники Скотленд-Ярда инициировали расследование. Водитель грузовика задержан не был, подчеркивается в сообщении британских СМИ.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 22:00