Анастасия Волочкова спрятала голую грудь за «иероглифами»

Точнее, иероглифами балерина назвала хаотические черточки, имитирующие бюстгальтер. Примечательно, что снимок так понравился ей самой, что Волочкова продублировала это фото еще и в «сториз».Комментарии к провокационному снимку были заблаговременно отключены. Этим маневром танцовщица пользуется регулярно, хотя пользователям ничто не мешает оставлять свои отклики в соседних сообщениях.Злые языки припомнили, что Анастасии советовали купить новый купальник, а не нарисовать его. А стоящий сзади унитаз и вовсе получил статус личного трона «королевы Волочковой».А ведь всего пару дней назад эпатажная балерина усердно показывала свою религиозность, фотографировалась на фоне храма и вместе с батюшкой. Этот контраст вызвал в среде фанатов противоречивые чувства.