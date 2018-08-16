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Анастасия Волочкова спрятала голую грудь за «иероглифами»

Анастасия Волочкова не смогла долго сдерживать свои позывы к раздеванию. Эпатажная балерина снова выложила в Instagram обнаженное фото, на котором ее голая грудь спрятана за нарисованными «иероглифами».

Анастасия Волочкова спрятала голую грудь за «иероглифами»

Точнее, иероглифами балерина назвала хаотические черточки, имитирующие бюстгальтер. Примечательно, что снимок так понравился ей самой, что Волочкова продублировала это фото еще и в «сториз».

Комментарии к провокационному снимку были заблаговременно отключены. Этим маневром танцовщица пользуется регулярно, хотя пользователям ничто не мешает оставлять свои отклики в соседних сообщениях.

Злые языки припомнили, что Анастасии советовали купить новый купальник, а не нарисовать его. А стоящий сзади унитаз и вовсе получил статус личного трона «королевы Волочковой».

Анастасия Волочкова спрятала голую грудь за «иероглифами»

А ведь всего пару дней назад эпатажная балерина усердно показывала свою религиозность, фотографировалась на фоне храма и вместе с батюшкой. Этот контраст вызвал в среде фанатов противоречивые чувства.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:00
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