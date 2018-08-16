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Лайма Вайкуле поделилась кадрами со съёмок нового клипа

Латвийская певица Лайма Вайкуле показала кадры со съемочной площадки своего нового клипа. Фанаты в один голос заявили, что 64-летняя звезда находится в хорошей творческой форме.

Лайма Вайкуле поделилась кадрами со съёмок нового клипа

Лайма Вайкуле поддерживает связь со своими поклонниками, регулярно выкладывая в Сеть свои фото и видео. Накануне на ее страничке в Instagram появился небольшой ролик.

«ЖАРА спала и есть возможность прийти в себя», - комментирует она видео, намекая на завершившийся в Баку фестиваль «Жара».

В кадрах певица стоит под зонтиком и честно признается, что погода не очень, зато настроение отличное. А потом зрители могут видеть некоторые эпизоды съемочного процесса под голос поющей Вайкуле.

«Прекрасная Лайма!!!», «Боже, какая вы красивая!», «Лайма, Вы молодец! Здоровья Вам и счастья. Будьте всегда такой же молодой и красивой», - слышны в Сети восхищенные отклики.

На прошлой неделе вспыхнул скандал, когда перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле вдруг заявила, что ни под каким предлогом, ни за какие гонорары она не будет выступать в Крыму. Свое мнение она объяснила тем, что является гражданкой Евросоюза и послушно следует объявленным запретам.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:20
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