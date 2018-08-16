Реальный дед: Григорий Лепс показал свою семью в сборе

«Самое ценное и дорогое-это семья!», «Люблю творчество Лепса!!», «Прекрасная семь, красивые люди, обалденные пожелания.. Григорий, Вы—лучший и это правда!», «Ну уж точно будет кому позаботиться в старости)) цветник!», - пишут в Сети.

Григорий Лепс пользуется заслуженной популярностью и является примерным семьянином. Накануне он поделился в Сети семейным фото, которое вызвало шкал восхищений среди его поклонников. Кто-то даже назвал артиста «реальным дедом».56-летний Лепс воспитывает четверых детей. Его старшей дочери от первого брака Инге уже 34 года. Во втором браке на свет появились две дочки Ева и Николь, а также сын Вано, самый младший в семье.