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Реальный дед: Григорий Лепс показал свою семью в сборе

Известный российский исполнитель и продюсер Григорий Лепс показал свою семью в сборе. Фотография, появившаяся в Instagram, сразу оказалась в центре внимания преданных фанатов.

Реальный дед: Григорий Лепс показал свою семью в сборе

Григорий Лепс пользуется заслуженной популярностью и является примерным семьянином. Накануне он поделился в Сети семейным фото, которое вызвало шкал восхищений среди его поклонников. Кто-то даже назвал артиста «реальным дедом».

«Самое ценное и дорогое-это семья!», «Люблю творчество Лепса!!», «Прекрасная семь, красивые люди, обалденные пожелания.. Григорий, Вы—лучший и это правда!», «Ну уж точно будет кому позаботиться в старости)) цветник!», - пишут в Сети.


56-летний Лепс воспитывает четверых детей. Его старшей дочери от первого брака Инге уже 34 года. Во втором браке на свет появились две дочки Ева и Николь, а также сын Вано, самый младший в семье.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:45
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