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Шнуров проехал с развивающимся презервативом по французской Ривьере

Сергей Шнуров проехал с развивающимся презервативом по французской Ривьере. Ролик с места событий был выложен в Instagram, дабы продемонстрировать отменное чувство юмора лидера группы «Ленинград».

Шнуров проехал с развивающимся презервативом по французской Ривьере

Сергей Шнуров на днях получил свидетельство о разводе с третьей супругой. Наверное, чтобы отпраздновать официальное расставание с Матильдой, он отправился на Лазурный берег. А чтобы было весело не только ему, поделился со своими подписчиками странным роликом.

Шнуров проехал с развивающимся презервативом по французской Ривьере

В кадрах Сергей Шнуров едет в машине, высунув из окна руку с развевающимся презервативом. Резиновое изделие постепенно от наполнения воздухом растягивается, превращаясь в воздушный шарик. Потом оно выскальзывает из рук скандального музыканта под дружный хохот.

«Руссо туристо», «Высокоинтеллектуальное видео», «Тот момент когда много денег и мало развлечений», «Контент, который мы заслужили..», - невесело откликнулись в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 22:20
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