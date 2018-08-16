Шнуров проехал с развивающимся презервативом по французской Ривьере

«Руссо туристо», «Высокоинтеллектуальное видео», «Тот момент когда много денег и мало развлечений», «Контент, который мы заслужили..», - невесело откликнулись в Сети.



Сергей Шнуров на днях получил свидетельство о разводе с третьей супругой. Наверное, чтобы отпраздновать официальное расставание с Матильдой, он отправился на Лазурный берег. А чтобы было весело не только ему, поделился со своими подписчиками странным роликом.В кадрах Сергей Шнуров едет в машине, высунув из окна руку с развевающимся презервативом. Резиновое изделие постепенно от наполнения воздухом растягивается, превращаясь в воздушный шарик. Потом оно выскальзывает из рук скандального музыканта под дружный хохот.