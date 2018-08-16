Шнуров проехал с развивающимся презервативом по французской Ривьере
Сергей Шнуров проехал с развивающимся презервативом по французской Ривьере. Ролик с места событий был выложен в Instagram, дабы продемонстрировать отменное чувство юмора лидера группы «Ленинград».
Сергей Шнуров на днях получил свидетельство о разводе с третьей супругой. Наверное, чтобы отпраздновать официальное расставание с Матильдой, он отправился на Лазурный берег. А чтобы было весело не только ему, поделился со своими подписчиками странным роликом.
В кадрах Сергей Шнуров едет в машине, высунув из окна руку с развевающимся презервативом. Резиновое изделие постепенно от наполнения воздухом растягивается, превращаясь в воздушный шарик. Потом оно выскальзывает из рук скандального музыканта под дружный хохот.
Сергей Шнуров на днях получил свидетельство о разводе с третьей супругой. Наверное, чтобы отпраздновать официальное расставание с Матильдой, он отправился на Лазурный берег. А чтобы было весело не только ему, поделился со своими подписчиками странным роликом.
В кадрах Сергей Шнуров едет в машине, высунув из окна руку с развевающимся презервативом. Резиновое изделие постепенно от наполнения воздухом растягивается, превращаясь в воздушный шарик. Потом оно выскальзывает из рук скандального музыканта под дружный хохот.
«Руссо туристо», «Высокоинтеллектуальное видео», «Тот момент когда много денег и мало развлечений», «Контент, который мы заслужили..», - невесело откликнулись в Сети.
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