Севастопольские и индийские ученые планируют изучение влияния на прибрежные воды пластика

В проведении работ задействованы сотрудники Института морских биологических исследований и Морского гидрофизического института. Индийскую сторону представляет Университет Аннамалай на берегу Бенгальского залива и ученые Государственного океанографического центра (Гоа). Планируется изучение проблемы, волнующей ученых всего мира, которая связана с загрязнением частицами пластика прибрежных вод. Для Севастопольской бухты подобные исследования проводятся впервые.Как рассказали ученые, портовыми службами поверхность моря очищается от больших кусков пластика, только микропластиком никто так и не занимается. Можно отметить техническую сложность данных процедур, микрочастицы меньше 5 мм, при этом они представляют для морских организмов большую опасность. Мелкий пластик переносится течением, загрязняет другие акватории и в целом окружающую среду.Ученые планируют исследовать, как мусор попадает из одной территории бухты в другую. Это позволит с научной точностью определить, как, например, за одну ночь в акватории Артиллерийской бухты образовалось целое мусорное поле.