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Севастопольские и индийские ученые планируют изучение влияния на прибрежные воды пластика

Севастопольскими и индийскими учеными принято решение провести совместные исследования, направленные на изучение влияния на прибрежные акватории пластика.

В проведении работ задействованы сотрудники Института морских биологических исследований и Морского гидрофизического института. Индийскую сторону представляет Университет Аннамалай на берегу Бенгальского залива и ученые Государственного океанографического центра (Гоа). Планируется изучение проблемы, волнующей ученых всего мира, которая связана с загрязнением частицами пластика прибрежных вод. Для Севастопольской бухты подобные исследования проводятся впервые.
Севастопольские и индийские ученые планируют изучение влияния на прибрежные воды пластика


Как рассказали ученые, портовыми службами поверхность моря очищается от больших кусков пластика, только микропластиком никто так и не занимается. Можно отметить техническую сложность данных процедур, микрочастицы меньше 5 мм, при этом они представляют для морских организмов большую опасность. Мелкий пластик переносится течением, загрязняет другие акватории и в целом окружающую среду.

Ученые планируют исследовать, как мусор попадает из одной территории бухты в другую. Это позволит с научной точностью определить, как, например, за одну ночь в акватории Артиллерийской бухты образовалось целое мусорное поле.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:00
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