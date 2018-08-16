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Дэниэл Рэдклифф обратился к якутским фанатам по видео

Известный британский актер Дэниэл Рэдклифф обратился к якутским фанатам по видео. Небольшой ролик был выложен в Instagram и сразу оказался в центре внимания публики.

Дэниэл Рэдклифф обратился к якутским фанатам по видео

29-летний «Гарри Поттер» извинился, что не смог воспользоваться приглашением и приехать на фестиваль Ykt Geek Fest. Он назвал своих поклонников из Якутии «самыми северными фанатами» и выразил надежду, что они смогут посмотреть новый фильм с его участием под названием «Опасное задание».

Интернет-пользователи выразили сожаление и разочарование от того, что звезда Поттерианы не приедет в Якутию. Но личное обращение Дэниэла Рэдклиффа позволило им ощутить гордость, что такой выдающийся человек нашел время, чтобы обратиться к далеким поклонникам.

И только хейтеры не смогли пройти мимо. «Гарри Поттер уже не тот…», - грустно заметил кто-то.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:15
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