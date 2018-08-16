Дэниэл Рэдклифф обратился к якутским фанатам по видео

Публикация от YktGeekFest5 (@yktgeekfest5) 15 Авг 2018 в 6:44 PDT

29-летний «Гарри Поттер» извинился, что не смог воспользоваться приглашением и приехать на фестиваль Ykt Geek Fest. Он назвал своих поклонников из Якутии «самыми северными фанатами» и выразил надежду, что они смогут посмотреть новый фильм с его участием под названием «Опасное задание».Интернет-пользователи выразили сожаление и разочарование от того, что звезда Поттерианы не приедет в Якутию. Но личное обращение Дэниэла Рэдклиффа позволило им ощутить гордость, что такой выдающийся человек нашел время, чтобы обратиться к далеким поклонникам.И только хейтеры не смогли пройти мимо. «Гарри Поттер уже не тот…», - грустно заметил кто-то.