АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три самых некрасивых женщины, правившие миром
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

Настасья Самбурская показала своего резинового друга

Настасья Самбурская показала в Instagram резиновую куклу, которую назвала своим другом.

Настасья Самбурская показала своего резинового друга


Instagram-аккаунт Настасьи Самбурской пользуется большой популярностью, тогда как сама актриса открывает страничку, чтобы лишний раз продемонстрировать свое изощренно-утонченное чувство юмора.

На этот раз звезда «Универа» спровоцировала бурные дискуссии тем, что показала своего нового «пацана». Зовут Артем, она его любит и скоро рожать будет… резиновых утят. Потому что и Артем, собственно, весь резиновый.

Настасья Самбурская показала своего резинового друга


Преданные фанаты заявили, что шутка была очень смешной. Кто-то увидел в Артеме сходство с актером Чаком Норрисом, тоже рыжий и солидный. Но многие интернет-пользователи отнеслись к такому заявлению с сарказмом и недоумением.

«Ну Настасья... Уже прямо не знаю, чего от вас ожидать...», «Какой бред, взрослая женщина!!!», «Что-то у него рожалки не видно? он точно при делах с утятами?», «Настасья, он Вам врёт! Его зовут Валера!», «Те, кто не понимает шуток, приколов, мне искренне жаль вас. Нужно уметь веселиться», - комментируют интернет-пользователи.


Но Настасья Самбурская и раньше мало внимания обращала на критику. Назло всем со своим новым «возлюбленным» она устроила профессиональную фотосессию и даже сходила в салон красоты.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Лондоне врач Елизаветы II погиб под колесами
Настасья Самбурская показала своего резинового
Три самых некрасивых женщины, правившие миром
Гарри Галкин сыграл с Раймоном Паулсом в три руки
Реальный дед: Григорий Лепс показал свою семью в
Найдена раскаленная экзопланета, атмосфера
Дэниэл Рэдклифф обратился к якутским фанатам по
Другие планетарные системы состоят из того же
Максим Матвеев радует Лизу Боярскую
Мини-спутники Земли могут помочь в разгадке тайн
Андрей Разин рассказал о состоянии впавшей в кому
У 3-летней британки IQ выше, чем у Хокинга и
Сестры Хачатурян предоставили доказательства
Адвокаты Януковича подрались в суде с полицией
Специалисты назвали способы для борьбы с отеками
Солист группы «Братья Грим» женился на молодой
Ученые: Энергетики усиливают действие алкоголя и
Зоозащитники призывают бойкотировать фильм «Альфа»
Российский диетолог назвал последствия поздних
Власти Новоульяновска передумали разрешать первый
Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами
Стал известно, почему Кейт Миддлтон и принц
Антона Гусева раскритиковали за дорогую мечту
Гоген Солнцев рассказом о сексе с пожилой
Wi-Fi будет искать взрывчатку и химическое оружие
Александра Черно гордится своим внешним видом
Дональд Трамп мстит бывшему главе ЦРУ за
Чемпионат мира по футболу увеличил доход сотового
Ольга Жарикова намекнула, что Тата и Валерий
В Приморском крае нашли тело пропавшего
Просмотреть все новости