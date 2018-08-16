Настасья Самбурская показала своего резинового друга

«Ну Настасья... Уже прямо не знаю, чего от вас ожидать...», «Какой бред, взрослая женщина!!!», «Что-то у него рожалки не видно? он точно при делах с утятами?», «Настасья, он Вам врёт! Его зовут Валера!», «Те, кто не понимает шуток, приколов, мне искренне жаль вас. Нужно уметь веселиться», - комментируют интернет-пользователи.

Instagram-аккаунт Настасьи Самбурской пользуется большой популярностью, тогда как сама актриса открывает страничку, чтобы лишний раз продемонстрировать свое изощренно-утонченное чувство юмора.На этот раз звезда «Универа» спровоцировала бурные дискуссии тем, что показала своего нового «пацана». Зовут Артем, она его любит и скоро рожать будет… резиновых утят. Потому что и Артем, собственно, весь резиновый.Преданные фанаты заявили, что шутка была очень смешной. Кто-то увидел в Артеме сходство с актером Чаком Норрисом, тоже рыжий и солидный. Но многие интернет-пользователи отнеслись к такому заявлению с сарказмом и недоумением.Но Настасья Самбурская и раньше мало внимания обращала на критику. Назло всем со своим новым «возлюбленным» она устроила профессиональную фотосессию и даже сходила в салон красоты.