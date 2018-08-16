Три самых некрасивых женщины, правившие миром

Роксолана, конечно, не была королевой или царицей, но под ее практически полным контролем находился султан Османской империи. Современники описывают эту женщину «скорее милой, чем красивой». Рыжеволосая с тяжелыми бедрами, приземистая фигура и небольшие зеленые глаза – многие не понимали, чем она покорила Сулеймана.На удивление всем, Роксолана сумела четыре десятка лет оставаться для султана единственной женщиной. И это в стране, где держать гарем было делом престижа.Второй некрасавицей, стоявшей во главе великой империи, была Елизавета Первая. Легендарная девственница, на которой прервалась династия Тюдоров, она сумела поднять престиж своей страны, одержать сокрушительную победу над Испанией. Но при этом у нее были жидкие рыжие волосы и длинный нос, которые производили отталкивающее впечатление.Третье место историки отдали первой российской императрице Екатерине Первой. После смерти Петра Первого она заняла трон и правила империей, хотя ее внешность, как и происхождение, вызывали у окружающих не самые приятные чувства. Говорят, она была невысокой толстушкой с грубыми черными волосами и бровями.Вот и получается, что красота далеко не всегда играет решающую роль. По крайней мере, в истории.