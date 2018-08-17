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Астрофизики определили обратное течение времени при гамма-вспышках

В ходе изучения гамма-вспышек из космоса, астрофизиками были зафиксированы аномалии, которые специалисты определили, как обратное течение времени.

Группой ученых университета Чарльстона исследовались гамма-излучения, считающиеся проявлением во вселенной космических катаклизмов. Как рассказали сами исследователи, наблюдения не утверждают формирование данных явлений с полной вероятностью, только ни одна теоретическая модель не описывает подобные события.
Астрофизики определили обратное течение времени при гамма-вспышках


Первые спектры гамма-вспышек, зафиксировали американские спутники в 1968 году. Это было время наблюдений за взрывами советских атомных бомб. О причинах подобных явлений ученые спорят до сих пор. В настоящее время, такие вспышки фиксируются примерно раз в день, их наблюдают в галактиках, которые удалены от Солнечной системы на значительные расстояния.

Согласно предположений ученых, явления происходят при взрыве звезд, с последующим образованием черных дыр. Эти всплески имеют аномалии, в которых начало располагается в конце вспышки, а первые мгновения взрыва звезды относятся к концу. Цель астрофизиков изучить данные аномалии и определить их влияние на Галактику.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 04:00
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