Гарри Галкин сыграл с Раймоном Паулсом в три руки

«Гарик к музыке не равнодушен)»,» Гарик талантливый браво!!! Прекрасно играет на музыкальном инструменте. Родители молодцы!!!», «Максим, спасибо Вам! Приятно и радостно наблюдать за счастливыми семьями)», «Аллочка, как всегда рядом с Вами всем радостно и очень хорошо», - пишут в Сети.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Авг 2018 в 2:08 PDT

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми проводят время в любимой ими Юрмале. Находясь там, они не смогли не отправиться в гости к знаменитому латвийскому композитору Раймонду Паулсу, с которым Примадонну связывают долгие годы совместного плодотворного творчества.Развлекая гостей, Маэстро сел за рояль и стал играть. Наблюдая за ним, Гарри Галкин решился тоже попробовать свои силы в музыке. Он даже почти попадал в такт, нажимая одну из клавиш, которую ему показала мама Алла.Потом Гарри решился сыграть самостоятельно, но после некоторой какофонии Алла Борисовна аккуратно отодвинула ребенка подальше от инструмента. Зато поклонники сразу отметили музыкальные способности младшего Галкина.