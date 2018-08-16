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Гарри Галкин сыграл с Раймоном Паулсом в три руки

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой активно осваивает игру на рояле. Маленький Гарри Галкин даже сыграл в три руки с Раймондом Паулсом, когда звездной семейство отправилось проведать великого Маэстро.

Гарри Галкин сыграл с Раймоном Паулсом в три руки

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми проводят время в любимой ими Юрмале. Находясь там, они не смогли не отправиться в гости к знаменитому латвийскому композитору Раймонду Паулсу, с которым Примадонну связывают долгие годы совместного плодотворного творчества.

Развлекая гостей, Маэстро сел за рояль и стал играть. Наблюдая за ним, Гарри Галкин решился тоже попробовать свои силы в музыке. Он даже почти попадал в такт, нажимая одну из клавиш, которую ему показала мама Алла.

Потом Гарри решился сыграть самостоятельно, но после некоторой какофонии Алла Борисовна аккуратно отодвинула ребенка подальше от инструмента. Зато поклонники сразу отметили музыкальные способности младшего Галкина.

«Гарик к музыке не равнодушен)»,» Гарик талантливый браво!!! Прекрасно играет на музыкальном инструменте. Родители молодцы!!!», «Максим, спасибо Вам! Приятно и радостно наблюдать за счастливыми семьями)», «Аллочка, как всегда рядом с Вами всем радостно и очень хорошо», - пишут в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:00
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