Найдена раскаленная экзопланета, атмосфера которой наделена железом и титаном
В издании Nature появилась статья астрономов Женевского университета, которые смогли обнаружить интересную экзопланету в области созвездия Лебедя. Сообщается, что атмосфера объекта состоит из титана и железа.
Речь идет о планете KELT-9b из класса газовых гигантов. Ее масса практически сходится с массой Юпитера. В силу своих особенностей, этот объект повернут к звезде только одной стороной, температура которой составляет 4326 градусов по Цельсию. Также было установлено, что атмосфера KELT-9b очень разреженная.
Применив спектрографический инструмент HARPS-N, астрономы обнаружили в атмосфере планеты железо и титан. Предполагается, что металл создает своего рода оболочку, которая похожа на озоновый слой Земли. Она позволяет объекту сохранять тепло внутри атмосферы. Высокая температура нагретой части KELT-9b может быть объяснена именно этим феноменом.
Речь идет о планете KELT-9b из класса газовых гигантов. Ее масса практически сходится с массой Юпитера. В силу своих особенностей, этот объект повернут к звезде только одной стороной, температура которой составляет 4326 градусов по Цельсию. Также было установлено, что атмосфера KELT-9b очень разреженная.
Применив спектрографический инструмент HARPS-N, астрономы обнаружили в атмосфере планеты железо и титан. Предполагается, что металл создает своего рода оболочку, которая похожа на озоновый слой Земли. Она позволяет объекту сохранять тепло внутри атмосферы. Высокая температура нагретой части KELT-9b может быть объяснена именно этим феноменом.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:30