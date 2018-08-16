Найдена раскаленная экзопланета, атмосфера которой наделена железом и титаном

Речь идет о планете KELT-9b из класса газовых гигантов. Ее масса практически сходится с массой Юпитера. В силу своих особенностей, этот объект повернут к звезде только одной стороной, температура которой составляет 4326 градусов по Цельсию. Также было установлено, что атмосфера KELT-9b очень разреженная.Применив спектрографический инструмент HARPS-N, астрономы обнаружили в атмосфере планеты железо и титан. Предполагается, что металл создает своего рода оболочку, которая похожа на озоновый слой Земли. Она позволяет объекту сохранять тепло внутри атмосферы. Высокая температура нагретой части KELT-9b может быть объяснена именно этим феноменом.