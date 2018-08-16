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Найдена раскаленная экзопланета, атмосфера которой наделена железом и титаном

В издании Nature появилась статья астрономов Женевского университета, которые смогли обнаружить интересную экзопланету в области созвездия Лебедя. Сообщается, что атмосфера объекта состоит из титана и железа.

Найдена раскаленная экзопланета, атмосфера которой наделена железом и титаном


Речь идет о планете KELT-9b из класса газовых гигантов. Ее масса практически сходится с массой Юпитера. В силу своих особенностей, этот объект повернут к звезде только одной стороной, температура которой составляет 4326 градусов по Цельсию. Также было установлено, что атмосфера KELT-9b очень разреженная.

Применив спектрографический инструмент HARPS-N, астрономы обнаружили в атмосфере планеты железо и титан. Предполагается, что металл создает своего рода оболочку, которая похожа на озоновый слой Земли. Она позволяет объекту сохранять тепло внутри атмосферы. Высокая температура нагретой части KELT-9b может быть объяснена именно этим феноменом.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:30
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