Другие планетарные системы состоят из того же вещества, что и Земля
Специалисты провели исследования состава планетарных систем, которые расположены на расстоянии примерно в 456 световых лет от Земли и выяснили, что на Земле имеются такие же компоненты практически в одинаковых пропорциях. Для этого были применены собранные данные с 18 планетарных систем.
Исследуемые объекты были найдены в системах белых карликов. На определенном этапе своего существования они начинают поглощать материал находящихся рядом планет. Таким образом, вокруг звезды образуются линии из вещества, вытянутого из планетарных объектов. Именно эти линии астрономы и попытались изучить.
Группа ученых под руководством Сии Сюй из обсерватории Gemini воспользовалась гавайским телескопом им. Кека и аппаратом Hubble, чтобы подробно изучить 18 угасающих звезд. В конечном счете, была получена информация о наличии кальция, магния, кремния и других элементов, которые также присутствуют на Земле. Некоторые объекты даже обладали запасами воды.
Исследуемые объекты были найдены в системах белых карликов. На определенном этапе своего существования они начинают поглощать материал находящихся рядом планет. Таким образом, вокруг звезды образуются линии из вещества, вытянутого из планетарных объектов. Именно эти линии астрономы и попытались изучить.
Группа ученых под руководством Сии Сюй из обсерватории Gemini воспользовалась гавайским телескопом им. Кека и аппаратом Hubble, чтобы подробно изучить 18 угасающих звезд. В конечном счете, была получена информация о наличии кальция, магния, кремния и других элементов, которые также присутствуют на Земле. Некоторые объекты даже обладали запасами воды.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 20:00