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Максим Матвеев радует Лизу Боярскую романтическими завтраками

Максим Матвеев радует свою супругу Лизу Боярскую романтическими завтраками. Актерская чета пережила непростой период в жизни, но, к счастью, сумела найти компромисс и достичь гармонии.

Максим Матвеев радует Лизу Боярскую романтическими завтраками

В семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской сейчас царит идиллия. Супруги еще недавно появлялись на публике без обручальных колец и старались выходить в свет поодиночке, явно сторонясь друг друга. Но временный кризис благополучно разрешился, и поклонники звездной пары вздохнули с облегчением.

Демонстрируя, что у него дома все в полном порядке, звезда фильма «Стиляги» Максим Матвеев поделился в Instagram семейным снимком. В кадре дружное семейство завтракает запеченной овсянкой со смородиной, папайей и сырниками с домашней пастой-нутеллой.

Фолловеры поспешили выразить свое восхищение кулинарными способностями Матвеева. Ведь, по его словам, даже пасту он готовил накануне вместе с сыном. Также публика оценила умение актера создавать романтическую обстановку даже на завтрак.

«Выглядит все невероятно аппетитно. Браво», «Загляденье. Спасибо за вашу красивую интеллигентную пару. Приятно смотреть!», «Счастья вам и нежности! Побольше таких семейных романтических мгновений», - откликнулись в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:45
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