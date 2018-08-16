Максим Матвеев радует Лизу Боярскую романтическими завтраками

«Выглядит все невероятно аппетитно. Браво», «Загляденье. Спасибо за вашу красивую интеллигентную пару. Приятно смотреть!», «Счастья вам и нежности! Побольше таких семейных романтических мгновений», - откликнулись в Сети.

В семье Максима Матвеева и Елизаветы Боярской сейчас царит идиллия. Супруги еще недавно появлялись на публике без обручальных колец и старались выходить в свет поодиночке, явно сторонясь друг друга. Но временный кризис благополучно разрешился, и поклонники звездной пары вздохнули с облегчением.Демонстрируя, что у него дома все в полном порядке, звезда фильма «Стиляги» Максим Матвеев поделился в Instagram семейным снимком. В кадре дружное семейство завтракает запеченной овсянкой со смородиной, папайей и сырниками с домашней пастой-нутеллой.Фолловеры поспешили выразить свое восхищение кулинарными способностями Матвеева. Ведь, по его словам, даже пасту он готовил накануне вместе с сыном. Также публика оценила умение актера создавать романтическую обстановку даже на завтрак.