АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три самых некрасивых женщины, правившие миром
EUR 76.06 USD 66.89
Курс валют на 17.08.2018

Российскими учеными создан шлем от инсульта и белой горячки

Российскими учеными из «Сколково» создан шлем от инсульта и белой горячки, также он эффективен при черепно-мозговых травмах любой сложности. Разработка проводилась в рамках программы «Криотехномед».

Специалистами использован простой метод, который заключается в удерживании оптимально прохладной температуры, не давая тем самым дальше воздействовать болезни на организм. Как показали результаты испытаний крио-шлема, устройство действительно позволяет снижать риски смерти, посредством понижения температуры. Температурные режимы подбираются индивидуально для каждого органа или участка тела человека.
Российскими учеными создан шлем от инсульта и белой горячки


Разработчики утверждают, что изобретение поможет даже при борьбе с болезнью Альцгеймера, значительно ослабив ее развитие. Так же, указывается обязательное использование шлема в сочетании с методами традиционной медицины.

Эффективные методы замораживания доказал случай, который произошел в Великобритании. В одной из больниц, через два часа после рождения, перестал дышать младенец. Его спасли с помощью специального охлаждающего одеяла. Медики охладили тело ребенка до 4 градусов, чем увеличили время, необходимое для соответствующих реанимационных мероприятий. В результате малыш был спасен.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российскими учеными создан шлем от инсульта и
Названы причины развития рака легких у некурящих
NASA начинает разработку нового космического
Лайма Вайкуле поделилась кадрами со съёмок нового
Анастасия Волочкова спрятала голую грудь за
Ученые открыли новый метод диагностики
Шнуров проехал с развивающимся презервативом по
В Лондоне врач Елизаветы II погиб под колесами
Настасья Самбурская показала своего резинового
Три самых некрасивых женщины, правившие миром
Гарри Галкин сыграл с Раймоном Паулсом в три руки
Реальный дед: Григорий Лепс показал свою семью в
Найдена раскаленная экзопланета, атмосфера
Дэниэл Рэдклифф обратился к якутским фанатам по
Другие планетарные системы состоят из того же
Максим Матвеев радует Лизу Боярскую
Мини-спутники Земли могут помочь в разгадке тайн
Андрей Разин рассказал о состоянии впавшей в кому
У 3-летней британки IQ выше, чем у Хокинга и
Сестры Хачатурян предоставили доказательства
Адвокаты Януковича подрались в суде с полицией
Специалисты назвали способы для борьбы с отеками
Солист группы «Братья Грим» женился на молодой
Ученые: Энергетики усиливают действие алкоголя и
Зоозащитники призывают бойкотировать фильм «Альфа»
Российский диетолог назвал последствия поздних
Власти Новоульяновска передумали разрешать первый
Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами
Стал известно, почему Кейт Миддлтон и принц
Антона Гусева раскритиковали за дорогую мечту
Просмотреть все новости