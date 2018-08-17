Российскими учеными создан шлем от инсульта и белой горячки
Российскими учеными из «Сколково» создан шлем от инсульта и белой горячки, также он эффективен при черепно-мозговых травмах любой сложности. Разработка проводилась в рамках программы «Криотехномед».
Специалистами использован простой метод, который заключается в удерживании оптимально прохладной температуры, не давая тем самым дальше воздействовать болезни на организм. Как показали результаты испытаний крио-шлема, устройство действительно позволяет снижать риски смерти, посредством понижения температуры. Температурные режимы подбираются индивидуально для каждого органа или участка тела человека.
Разработчики утверждают, что изобретение поможет даже при борьбе с болезнью Альцгеймера, значительно ослабив ее развитие. Так же, указывается обязательное использование шлема в сочетании с методами традиционной медицины.
Эффективные методы замораживания доказал случай, который произошел в Великобритании. В одной из больниц, через два часа после рождения, перестал дышать младенец. Его спасли с помощью специального охлаждающего одеяла. Медики охладили тело ребенка до 4 градусов, чем увеличили время, необходимое для соответствующих реанимационных мероприятий. В результате малыш был спасен.
Специалистами использован простой метод, который заключается в удерживании оптимально прохладной температуры, не давая тем самым дальше воздействовать болезни на организм. Как показали результаты испытаний крио-шлема, устройство действительно позволяет снижать риски смерти, посредством понижения температуры. Температурные режимы подбираются индивидуально для каждого органа или участка тела человека.
Разработчики утверждают, что изобретение поможет даже при борьбе с болезнью Альцгеймера, значительно ослабив ее развитие. Так же, указывается обязательное использование шлема в сочетании с методами традиционной медицины.
Эффективные методы замораживания доказал случай, который произошел в Великобритании. В одной из больниц, через два часа после рождения, перестал дышать младенец. Его спасли с помощью специального охлаждающего одеяла. Медики охладили тело ребенка до 4 градусов, чем увеличили время, необходимое для соответствующих реанимационных мероприятий. В результате малыш был спасен.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 02:00