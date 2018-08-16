Мини-спутники Земли могут помочь в разгадке тайн астероидов

На сегодняшний день обнаружен только один подобный спутник Земли, однако предполагается, что у планеты их гораздо больше. Тем не менее, для того чтобы их увидеть необходимо иметь высокоточные инструменты. Вся проблема заключается в очень малых размерах таких тел. Их диаметр обычно не превышает 2 метров.Роберт Джедике из Гавайского университета считает, что подобные маленькие объекты могут стать важной деталью в области проверки некоторых астрономических гипотез и отработки космических технологий. В скором времени для обнаружения мини-спутников астрономы будут пользоваться телескопом Large Synoptic Survey Telescope.