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Мини-спутники Земли могут помочь в разгадке тайн астероидов

По словам астрономов, Земля обладает большим количеством так называемых мини-спутников, которые периодически приближаются и отдаляются от планеты. Считается, что благодаря таким космическим объектам можно будет раскрыть некоторые загадки, связанные с астероидами.

Мини-спутники Земли могут помочь в разгадке тайн астероидов


На сегодняшний день обнаружен только один подобный спутник Земли, однако предполагается, что у планеты их гораздо больше. Тем не менее, для того чтобы их увидеть необходимо иметь высокоточные инструменты. Вся проблема заключается в очень малых размерах таких тел. Их диаметр обычно не превышает 2 метров.

Роберт Джедике из Гавайского университета считает, что подобные маленькие объекты могут стать важной деталью в области проверки некоторых астрономических гипотез и отработки космических технологий. В скором времени для обнаружения мини-спутников астрономы будут пользоваться телескопом Large Synoptic Survey Telescope.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:30
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