Андрей Разин рассказал о состоянии впавшей в кому солистки «Фристайла»

Несколько месяцев назад певица в тяжёлом состоянии была госпитализирована, позднее стало известно, что у Нины Кирсо случилось кровоизлияние в мозг. Когда у солистки группы «Фристайл» произошёл инсульт, она находилась в доме одна, так как муж и сын были на гастролях. Медики прибыли на помощь женщине только после того, как друзья не смогли дозвониться.Врачи смогли спасти певицу от смерти, однако в сознание она до сих пор не приходила. Накануне Андрей Разин в instagram опубликовал фотографию с Ниной Кирсо и рассказал о том, что после перенесённого инсульта звезда находится в коме. Группа «Фристайл» сейчас выступает с благотворительными концертами, деньги от которых идут на лечение артистки.