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Андрей Разин рассказал о состоянии впавшей в кому солистки «Фристайла»

Анрей Разин рассказал о состоянии солистки группы «Фристайл». Нина Кирсо после перенесённого инсульта впала в кому.

Несколько месяцев назад певица в тяжёлом состоянии была госпитализирована, позднее стало известно, что у Нины Кирсо случилось кровоизлияние в мозг. Когда у солистки группы «Фристайл» произошёл инсульт, она находилась в доме одна, так как муж и сын были на гастролях. Медики прибыли на помощь женщине только после того, как друзья не смогли дозвониться.

Андрей Разин рассказал о состоянии впавшей в кому солистки «Фристайла»


Врачи смогли спасти певицу от смерти, однако в сознание она до сих пор не приходила. Накануне Андрей Разин в instagram опубликовал фотографию с Ниной Кирсо и рассказал о том, что после перенесённого инсульта звезда находится в коме. Группа «Фристайл» сейчас выступает с благотворительными концертами, деньги от которых идут на лечение артистки.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:15
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