АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизни нет: Астрономы не обнаружили в Омега Центавре экзопланет
EUR 75.23 USD 66.38
Курс валют на 16.08.2018

У 3-летней британки IQ выше, чем у Хокинга и Эйнштейна

Маленькая жительница Великобритании Офелия Морган-Дью обладает более высоким уровнем IQ, чем известные ученые Хокинг и Эйнштейн. Отмечается, что у 3-летнего ребенка этот показатель составляет 171 балл, а у легендарных физиков IQ равен 160 баллам.


У 3-летней британки IQ выше, чем у Хокинга и Эйнштейна


Известно, что девочка заговорила в восемь месяцев. Чуть позже ребенок научился читать и считать. Натали и Бен, родители Офелии, были шокированы, когда узнали об особенностях интеллекта своей дочери. По их словам, сейчас она занимается дома, поскольку уровень знаний Офелии очень высок по сравнению со сверстниками. В школу ребенка отдавать пока не хотят, поскольку родители боятся, что дочь не готова к старшему социуму.

В целом Офелия является обычным маленьким ребенком, который любит заниматься разными детскими делами. Она рисует, поет, играет с любимыми игрушками и часто фантазирует. Журналисты, работавшие с семьей Морган-Дью, относят девочку к загадочным детям-индиго.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У 3-летней британки IQ выше, чем у Хокинга и
Сестры Хачатурян предоставили доказательства
Адвокаты Януковича подрались в суде с полицией
Специалисты назвали способы для борьбы с отеками
Солист группы «Братья Грим» женился на молодой
Ученые: Энергетики усиливают действие алкоголя и
Зоозащитники призывают бойкотировать фильм «Альфа»
Российский диетолог назвал последствия поздних
Власти Новоульяновска передумали разрешать первый
Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами
Стал известно, почему Кейт Миддлтон и принц
Антона Гусева раскритиковали за дорогую мечту
Гоген Солнцев рассказом о сексе с пожилой
Wi-Fi будет искать взрывчатку и химическое оружие
Александра Черно гордится своим внешним видом
Дональд Трамп мстит бывшему главе ЦРУ за
Чемпионат мира по футболу увеличил доход сотового
Ольга Жарикова намекнула, что Тата и Валерий
В Приморском крае нашли тело пропавшего
На TENAA появился смартфон Huawei Honor 8X
Пэрис Хилтон перенесла свою свадьбу на полгода
Бывшая любовь Павла Табакова Маруся Фомина стала
Кенес Ракишев вместе с Кириллом Писаревым
Сотрудник NASA нюхает вещи, которые отправляются
Компания Nvidia представила новую
В Санкт-Петербурге покажут новый фильм Кирилла
В Motorola назвали смартфоны, которые получат
В Сети появились слухи о том, что Ирина Пинчук
Экспертам удалось прочитать древний тест на
Меган Маркл беременна: Секрет герцогини
Просмотреть все новости