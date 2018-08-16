У 3-летней британки IQ выше, чем у Хокинга и Эйнштейна

Известно, что девочка заговорила в восемь месяцев. Чуть позже ребенок научился читать и считать. Натали и Бен, родители Офелии, были шокированы, когда узнали об особенностях интеллекта своей дочери. По их словам, сейчас она занимается дома, поскольку уровень знаний Офелии очень высок по сравнению со сверстниками. В школу ребенка отдавать пока не хотят, поскольку родители боятся, что дочь не готова к старшему социуму.В целом Офелия является обычным маленьким ребенком, который любит заниматься разными детскими делами. Она рисует, поет, играет с любимыми игрушками и часто фантазирует. Журналисты, работавшие с семьей Морган-Дью, относят девочку к загадочным детям-индиго.