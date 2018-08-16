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Сестры Хачатурян предоставили доказательства зверств отца

Сестры Хачатурян предоставили доказательства того, что отец зверски их избивал. Девушкам удалось зафиксировать побои, нанесённые родственником.

Три девушки, после долгих лет издевательств и увечий со стороны отца, жестоко с ним расправились, они нанесли ему более тридцати колото-резанных ударов ножом, затем вызвали полицию. Мать сестёр Хачатурян рассказала, что не выдержала постоянных приступов ревности и издевательств мужа, она ушла от него, оставив с ним три дочери. У мужчины был колокольчик при его звонке девочки должны были выполнять прихоти отца, а кто не слушался, того он наказывал. Без разрешения отца они даже не могли выйти из дома, поэтому не посещали школу.

Сестры Хачатурян предоставили доказательства зверств отца


Сёстры Хачатурян зафиксировали на плёнку синяки и побои, которые им наносил близкий человек. Сейчас девочки находятся в СИЗО, где с ними работают психологи. Сестёр перевели из многоместных камер в четырёхместные.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 18:45
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