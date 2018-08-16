Сестры Хачатурян предоставили доказательства зверств отца

Три девушки, после долгих лет издевательств и увечий со стороны отца, жестоко с ним расправились, они нанесли ему более тридцати колото-резанных ударов ножом, затем вызвали полицию. Мать сестёр Хачатурян рассказала, что не выдержала постоянных приступов ревности и издевательств мужа, она ушла от него, оставив с ним три дочери. У мужчины был колокольчик при его звонке девочки должны были выполнять прихоти отца, а кто не слушался, того он наказывал. Без разрешения отца они даже не могли выйти из дома, поэтому не посещали школу.Сёстры Хачатурян зафиксировали на плёнку синяки и побои, которые им наносил близкий человек. Сейчас девочки находятся в СИЗО, где с ними работают психологи. Сестёр перевели из многоместных камер в четырёхместные.