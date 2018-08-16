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Адвокаты Януковича подрались в суде с полицией

Платные адвокаты бывшего украинского президента Виктора Януковича подрались с полицией. Потасовка случилась во время очередного судебного заседания, проходившего сегодня в Оболонском районном суде города Киев.

Адвокаты Януковича подрались в суде с полицией

Сотрудники правоохранительных органов отказались допускать к слушаниям юристов из адвокатской компании Aver Lex, нанятых Януковичем для защиты своих интересов. Те, в свою очередь, блокировали доступ в зал государственному адвокату Юрию Рябоволу. Возникла стычка.

Многие политологи и прочие эксперты все чаще называют суд над бывшим президентом не иначе, как фарсом. Например, адвокаты Януковича придумали принести на заседание суда колонки, с помощью которых принялись перекрикивать речь прокурора.

Полиция обвиняет в срыве слушаний защитников Януковича, а те, в свою очередь, обвиняют охрану суда в противоправных действиях.

Виктор Янукович находился у власти до февраля 2014 года, когда на Украине случился госпереворот. Спасая свою жизнь, он уехал в Россию, где и проживает до сих пор. А на родине его обвиняют в госизмене, угрожая отправить за решетку на 15 лет.

 
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Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:30
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