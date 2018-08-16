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Специалисты назвали способы для борьбы с отеками

Эксперты выделили основные действия, которые могут позволить человеку справиться с отеками частей тела. В первую очередь специалисты советуют снизить количество потребляемой соли.

Специалисты назвали способы для борьбы с отеками


Соль имеет в своем составе натрий и хлорид. Так как первый элемент способен связываться с водой и задерживать ее в организме, то переизбыток соли приводит к увеличению количества лишней жидкости. Также рекомендуется употреблять магний, который находится в орехах, злаках, черном шоколаде и семенах. Кроме магния при отеках полезны витамины группы В6. Их можно найти в картофеле, бананах и грецких орехах.

Калий не менее важен, если человек хочет избавиться от излишков жидкости в организме. Этот минерал можно найти в бананах, томатах и авокадо. Не рекомендуется злоупотреблять простыми углеводами, поскольку они вызывают быстрый выброс инсулина в кровь, а это способствует удержанию натрия в организме и появлению отеков.

 
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Общество
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:15
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