Специалисты назвали способы для борьбы с отеками

Соль имеет в своем составе натрий и хлорид. Так как первый элемент способен связываться с водой и задерживать ее в организме, то переизбыток соли приводит к увеличению количества лишней жидкости. Также рекомендуется употреблять магний, который находится в орехах, злаках, черном шоколаде и семенах. Кроме магния при отеках полезны витамины группы В6. Их можно найти в картофеле, бананах и грецких орехах.Калий не менее важен, если человек хочет избавиться от излишков жидкости в организме. Этот минерал можно найти в бананах, томатах и авокадо. Не рекомендуется злоупотреблять простыми углеводами, поскольку они вызывают быстрый выброс инсулина в кровь, а это способствует удержанию натрия в организме и появлению отеков.