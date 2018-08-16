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Солист группы «Братья Грим» женился на молодой возлюбленной

Константин Бурдаев - солист группы «Братья Грим» вскоре после развода заключил союз с молодой возлюбленной. Избранницей артиста стала его давняя подруга и поклонница Татьяна, к которой в этом году у музыканта вспыхнули сильные чувства.

15 августа Константин Бурдаев в одном из столичных загсов заключил брак со своей возлюбленной, которая моложе его на 11 лет. Музыкант выбрал для торжественного события чёрный смокинг с цилиндром, а его невеста была одета в белое платье с глубоким декольте. С Татьяной артист познакомился в 2005 году, а спустя шесть лет молодые люди вновь встретились. Девушка стала общаться с певцом в социальных сетях, так и завязалась у них дружба.

Солист группы «Братья Грим» женился на молодой возлюбленной


Одно время группа «Братья Грим» была очень популярна, их хит «Хлопай ресницами и взлетай» звучала практически везде. Однако несколько лет назад братья поссорились, после чего Борис Бурдаев покинул коллектив. Теперь каждый из них продолжает творческую деятельность самостоятельно.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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