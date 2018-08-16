Солист группы «Братья Грим» женился на молодой возлюбленной
Константин Бурдаев - солист группы «Братья Грим» вскоре после развода заключил союз с молодой возлюбленной. Избранницей артиста стала его давняя подруга и поклонница Татьяна, к которой в этом году у музыканта вспыхнули сильные чувства.
15 августа Константин Бурдаев в одном из столичных загсов заключил брак со своей возлюбленной, которая моложе его на 11 лет. Музыкант выбрал для торжественного события чёрный смокинг с цилиндром, а его невеста была одета в белое платье с глубоким декольте. С Татьяной артист познакомился в 2005 году, а спустя шесть лет молодые люди вновь встретились. Девушка стала общаться с певцом в социальных сетях, так и завязалась у них дружба.
Одно время группа «Братья Грим» была очень популярна, их хит «Хлопай ресницами и взлетай» звучала практически везде. Однако несколько лет назад братья поссорились, после чего Борис Бурдаев покинул коллектив. Теперь каждый из них продолжает творческую деятельность самостоятельно.
15 августа Константин Бурдаев в одном из столичных загсов заключил брак со своей возлюбленной, которая моложе его на 11 лет. Музыкант выбрал для торжественного события чёрный смокинг с цилиндром, а его невеста была одета в белое платье с глубоким декольте. С Татьяной артист познакомился в 2005 году, а спустя шесть лет молодые люди вновь встретились. Девушка стала общаться с певцом в социальных сетях, так и завязалась у них дружба.
Одно время группа «Братья Грим» была очень популярна, их хит «Хлопай ресницами и взлетай» звучала практически везде. Однако несколько лет назад братья поссорились, после чего Борис Бурдаев покинул коллектив. Теперь каждый из них продолжает творческую деятельность самостоятельно.
Встречайте новоиспеченную семью Бурдаевых !) Foto by @7days_ru #братьягрим #братьягримм #бурдаевы #лелею #танябурдаева #танясупер #костяитанятеперьсемья #кустурица #хлопайресницами #лелею #загс #свадьба #втораяполовина #тебемоюсвободу #аллилуйя #какздоровоточтотыестьуменя #тымоясамаялюбимаямузыка #фрак #цилиндр #женихиневеста #роллсройс #бракосочетание