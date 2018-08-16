Солист группы «Братья Грим» женился на молодой возлюбленной

15 августа Константин Бурдаев в одном из столичных загсов заключил брак со своей возлюбленной, которая моложе его на 11 лет. Музыкант выбрал для торжественного события чёрный смокинг с цилиндром, а его невеста была одета в белое платье с глубоким декольте. С Татьяной артист познакомился в 2005 году, а спустя шесть лет молодые люди вновь встретились. Девушка стала общаться с певцом в социальных сетях, так и завязалась у них дружба.Одно время группа «Братья Грим» была очень популярна, их хит «Хлопай ресницами и взлетай» звучала практически везде. Однако несколько лет назад братья поссорились, после чего Борис Бурдаев покинул коллектив. Теперь каждый из них продолжает творческую деятельность самостоятельно.