Названы причины развития рака легких у некурящих людей

В первую очередь в группу риска попадают люди, которые часто оказываются пассивными курильщиками. Считается, что первичный дым от зажженной сигареты намного опаснее выдыхаемых дымов курильщиками. Кроме этого риск возникновения рака легких повышает контакт с таким материалом как асбест, поэтому следует заботиться о повышенной безопасности при работе с этим компонентом. Также стоит отметить выхлопные газы автомобилей, электростанций и печей.Женщины, которые проходили процедуру лучевой терапии для лечения рака груди, подвержены риску возникновения онкологии в области легких. Моющие средства и пары от приготовления пищи тоже пагубно влияют на легкие и способствуют появлению злокачественных опухолей. Именно поэтому женщины в большей мере подвержены этому заболеванию, поскольку чаще контактируют с вышеуказанными компонентами.