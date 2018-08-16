Ученые: Энергетики усиливают действие алкоголя и заставляют идти на риск

В ходе эксперимента рыбки данио-рерио получили раствор этанола и таурина, и под действием этих веществ стали вести себя необычно. Было замечено, что рыбки стремятся отдалиться от прочих сородичей, чтобы сблизиться с хищниками, нарушая все инстинкты самосохранения.Общеизвестно, что алкоголь является сильным депрессантом, угнетающее действие которого негативно отражается на работе центральной нервной системы и прочих функциях организма. Кроме прочего, этиловый спирт имеет седативную способность и позволяет человеку расслабиться.Чтобы замаскировать этот эффект производители алкогольных напитков добавляют в них таурин, основной ингредиент энергетиков. Но сочетание таурина и этанола, как оказалось, способно производить неожиданный эффект. В частности, рыбки напрочь теряли страх перед хищниками и вели себя неадекватно.Ученые заявили, что подобное влияние алкоголь с энергетиками оказывает и на человеческую психику.