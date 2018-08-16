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Антона Гусева раскритиковали за дорогую мечту

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев сейчас находится на отдыхе в Риме вместе со своей супругой Викторией Романец.

Антон активно делится с подписчиками фотографиями из древнего города, а также своей заветной мечтой.

Антона Гусева раскритиковали за дорогую мечту

Впрочем, именно мечта и подверглась жестокой критике со стороны хейтеров.

«Не покидает мысль, старость провести в Европе. У Вас были мысли, лет так после 40, улететь жить в Европу?», - спрашивает молодой мужчина у пользователей.

Как выяснилось, Антон Гусев страстно хотел бы провести свою старость в Европе, но при этом платит алименты на сына в размере всего 20 тысяч рублей.

Антона Гусева раскритиковали за дорогую мечту

О таком поведении Гусева недавно сообщила его бывшая жена Евгения Феофилактова и ее слова подтвердились.

Пользователи были возмущены такими далеко идущими планами «бизнесмена», который, по слухам, живет в основном на доходы жены.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:34
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