Зоозащитники призывают бойкотировать фильм «Альфа»

В сюжете фильма режиссёра Альберта Хьюза описывается эпоха позднего палеолита. Роль мальчика играет актёр Коди Смит-Макфи, герой отстаёт от своего племени, в результате ему приходится находить общий язык с волком.Из заявления Организации по этичному отношению к животным следует, что из-за этого бездарного кино пострадало пять бизонов, тела животных использовали в качестве бутафории. Зоозащитники призывают не приобретать билеты на кинофильм «Альфа», чтобы показать Голливуду, что жестокое обращение с животными осуждается общественностью.На призыв зоозащитников знакомый с положением дел источник заявил, что специально ради съёмок фильма ни один бизон не был убит. О закупке скелетов ранее забитых животных съёмочная группа подписала договор с мясоперерабатывающим комбинатом. Инсайдеры отмечают, что все правила Американской гуманитарной ассоциации, следящей за состоянием животных, снимающихся в кино, во время съёмок фильма были соблюдены.