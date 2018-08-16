Российский диетолог назвал последствия поздних приемов пищи

Стародубова утверждает, что на сегодняшний день есть много людей, которые отказываются от завтраков и полноценных обедов. Вечером они наедаются продуктов с высоким уровнем калорийности, а это чревато возникновением ряда проблем. Люди, относящиеся к этой группе, рискуют заработать гастрит, язву и другие болезни желудочно-кишечного тракта. Кроме этого может появиться ожирение, сахарный диабет и даже заболевания онкологического характера. Однако в первую очередь вечерние переедания способствуют чувству тяжести в желудке и бессоннице.Если одни люди намерено наедаются по вечерам, то есть такие, кто не завтракает и не обедает в силу психических проблем. Речь идет о так называемом «синдроме ночной еды». Страдающие от такой проблемы часто сталкиваются последствиями в виде ожирения и нарушения обмена веществ. В качестве рекомендаций Стародубова советует отказаться от поздних приемов пищи, а также снизить количество соли, сахара и жира в рационе питания.