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Власти Новоульяновска передумали разрешать первый в России гей-парад

Власти Новоульяновска (Ульяновская область) передумали разрешать первый в России гей-парад, который должен был пройти в поселке Яблоневый с населением в семь человек.

Власти Новоульяновска передумали разрешать первый в России гей-парад


Ранее глава новоульяновской администрации Светлана Косаринова одобрила проведение означенного мероприятия. На официальный ответ сослался активист ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев, который поспешил назвать будущий гей-парад «первым согласованным в истории России».

Но проведение гей-парада было вскоре отменено, потому что это решение не было согласовано с городскими властями и депутатами. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев заявил, что был не в курсе запланированного мероприятия, но узнав о нем, поспешил все отменить.

Ранее Алексеев уточнил, что население поселка Яблоневый составляет всего семь человек. Среди прочих вариантов мест для проведения гей-парада называлась деревня Панская Слобода, где проживает 131 человек. Но это было бы уже слишком прогрессивно для современной России, иронизирует активист.

 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:00
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