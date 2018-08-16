Власти Новоульяновска передумали разрешать первый в России гей-парад
Власти Новоульяновска (Ульяновская область) передумали разрешать первый в России гей-парад, который должен был пройти в поселке Яблоневый с населением в семь человек.
Ранее глава новоульяновской администрации Светлана Косаринова одобрила проведение означенного мероприятия. На официальный ответ сослался активист ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев, который поспешил назвать будущий гей-парад «первым согласованным в истории России».
Но проведение гей-парада было вскоре отменено, потому что это решение не было согласовано с городскими властями и депутатами. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев заявил, что был не в курсе запланированного мероприятия, но узнав о нем, поспешил все отменить.
Ранее Алексеев уточнил, что население поселка Яблоневый составляет всего семь человек. Среди прочих вариантов мест для проведения гей-парада называлась деревня Панская Слобода, где проживает 131 человек. Но это было бы уже слишком прогрессивно для современной России, иронизирует активист.
Ранее глава новоульяновской администрации Светлана Косаринова одобрила проведение означенного мероприятия. На официальный ответ сослался активист ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев, который поспешил назвать будущий гей-парад «первым согласованным в истории России».
Но проведение гей-парада было вскоре отменено, потому что это решение не было согласовано с городскими властями и депутатами. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев заявил, что был не в курсе запланированного мероприятия, но узнав о нем, поспешил все отменить.
Ранее Алексеев уточнил, что население поселка Яблоневый составляет всего семь человек. Среди прочих вариантов мест для проведения гей-парада называлась деревня Панская Слобода, где проживает 131 человек. Но это было бы уже слишком прогрессивно для современной России, иронизирует активист.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:00