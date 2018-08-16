Власти Новоульяновска передумали разрешать первый в России гей-парад

Ранее глава новоульяновской администрации Светлана Косаринова одобрила проведение означенного мероприятия. На официальный ответ сослался активист ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев, который поспешил назвать будущий гей-парад «первым согласованным в истории России».Но проведение гей-парада было вскоре отменено, потому что это решение не было согласовано с городскими властями и депутатами. Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев заявил, что был не в курсе запланированного мероприятия, но узнав о нем, поспешил все отменить.Ранее Алексеев уточнил, что население поселка Яблоневый составляет всего семь человек. Среди прочих вариантов мест для проведения гей-парада называлась деревня Панская Слобода, где проживает 131 человек. Но это было бы уже слишком прогрессивно для современной России, иронизирует активист.