Александра Черно гордится своим внешним видом после перезагрузки

«Не сдамся. (И да, от своего виска я никогда не откажусь. Это моя изюминка)», - написала Александра Черно в личном инста-блоге.

«Ужассс!! Ты на чудовище похожа!! Бедный Йося, красавица он наша..а на тебя противно и страшно смотреть!!!», «Какой изюм? Тут ним и не пахнет!!! Тюнингованная хавронья, огламуренная фотошопом!!! Все!», «Свинья свиньей! Невозможно смотреть «Дом-2», когда тебя показывают! Когда уже вас с Йосей уберут наконец?!», - продолжают активно писать злопыхатели Черно в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что перезагрузка, на которую Александра Черно отважилась три месяца назад - близится к завершению. Уже совсем скоро брюнетке предстоит узнать, на сколько же килограммов она похудела.Как бы то ни было, но лишний вес, от которого Александра наконец-таки избавилась, является далеко не единственной заслугой большого количества специалистов, ведь многие из них хорошо потрудились и над образом Черно.Несколько дней назад Александра Черно опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, на которой продемонстрировала поклонникам свою не только новую прическу, но и новый цвет волос. Участница оставила под снимком подпись, в которой намекнула, что не намерена сдаваться и останавливаться на достигнутом.Тем не менее, от выбритого виска Александра подметила, никогда не откажется. Брюнетка подчеркнула, что считает подобную прическу своей изюминкой, которая выделяет ее на фоне других участниц одного из самых популярных и самых скандальных телепроектов России.Стоит отметить, что многие фолловеры восприняли блог Черно, довольно неоднозначно. Некоторые посчитали, что Александра своими высказываниями якобы попыталась закрыть всем пользователям социальной сети рты, а кое-кто наоборот заявил, что подобными словами брюнетка хотела дать понять, что ее все устраивает и просит никого не лезть со своими советами.Нужно сказать, что огромнейшее количество недоброжелателей Александры Черно не упустили возможности в очередной раз посмеяться и раскритиковать в пух и прах участницу «Дома-2». Один за другим они принялись писать нелицеприятные комментарии и сообщения брюнетке, некоторые из которых выходили за рамки дозволенного.