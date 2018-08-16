Гоген Солнцев рассказом о сексе с пожилой супругой вызвал тошноту у пользователей

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 15 Авг 2018 в 3:31 PDT

Однако молодого человека мало интересует постороннее мнение, и он с удовольствием делится с подписчиками своим счастливым супружеством.Правда последняя публикация Гогена в Instagram вызвала у публики не столько осуждение, сколько отвращение и тошноту., - пишут Гогену хейтеры.Сам шоумен отметил, что после секса с любимой неплохо и кальян покурить и по набережной прогуляться, а также обратил внимание на стройные ножки «Катюши», которые совсем не подагрические, «не то, что у половины нашей эстрады».