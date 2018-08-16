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Гоген Солнцев рассказом о сексе с пожилой супругой вызвал тошноту у пользователей

Скандальный участник «Дом-2» и шоумен Гоген Солнцев уже давно признан мастером эпатажа, а после женитьбы на 63-летней Екатерине Терешкович постоянно подвергается негативным нападкам со стороны общественности.

Однако молодого человека мало интересует постороннее мнение, и он с удовольствием делится с подписчиками своим счастливым супружеством.

Гоген Солнцев рассказом о сексе с пожилой супругой вызвал тошноту у пользователей

Правда последняя публикация Гогена в Instagram вызвала у публики не столько осуждение, сколько отвращение и тошноту.

«Театр абсурда!», «Тут извращение одно. Заложено природой совсем обратное. Да позывы рвотные от этих слов - завожусь и т.д пожилой женщине. Это аморально», - пишут Гогену хейтеры.

Сам шоумен отметил, что после секса с любимой неплохо и кальян покурить и по набережной прогуляться, а также обратил внимание на стройные ножки «Катюши», которые совсем не подагрические, «не то, что у половины нашей эстрады».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:30
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