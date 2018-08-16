Гоген Солнцев рассказом о сексе с пожилой супругой вызвал тошноту у пользователей
Скандальный участник «Дом-2» и шоумен Гоген Солнцев уже давно признан мастером эпатажа, а после женитьбы на 63-летней Екатерине Терешкович постоянно подвергается негативным нападкам со стороны общественности.
Однако молодого человека мало интересует постороннее мнение, и он с удовольствием делится с подписчиками своим счастливым супружеством.
Правда последняя публикация Гогена в Instagram вызвала у публики не столько осуждение, сколько отвращение и тошноту.
«Театр абсурда!», «Тут извращение одно. Заложено природой совсем обратное. Да позывы рвотные от этих слов - завожусь и т.д пожилой женщине. Это аморально», - пишут Гогену хейтеры.
Сам шоумен отметил, что после секса с любимой неплохо и кальян покурить и по набережной прогуляться, а также обратил внимание на стройные ножки «Катюши», которые совсем не подагрические, «не то, что у половины нашей эстрады».
Однако молодого человека мало интересует постороннее мнение, и он с удовольствием делится с подписчиками своим счастливым супружеством.
Правда последняя публикация Гогена в Instagram вызвала у публики не столько осуждение, сколько отвращение и тошноту.
«Театр абсурда!», «Тут извращение одно. Заложено природой совсем обратное. Да позывы рвотные от этих слов - завожусь и т.д пожилой женщине. Это аморально», - пишут Гогену хейтеры.
Сам шоумен отметил, что после секса с любимой неплохо и кальян покурить и по набережной прогуляться, а также обратил внимание на стройные ножки «Катюши», которые совсем не подагрические, «не то, что у половины нашей эстрады».