Дональд Трамп мстит бывшему главе ЦРУ за обвинения в госизмене
Стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал разрешение на доступ к секретным материалам у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. По словам представителя Института США и Канады РАН Владимира Васильева, таким действиями глава Белого дома пытается подчинить себе разведобщество.
Как сообщает ПолитЭксперт, российский специалист считает, что на это решение повлияли недавние обвинения Бреннана в сторону Трампа по поводу государственной измены. Бывший руководитель разведывательного управления выдвинул их после того, как президент встретился с Владимиром Путиным. Помимо Бреннана к этому выводу склонялись и другие политики.
Несмотря на закрытие доступа к секретным государственным материалам Джон Бреннан сказал, что его все равно не остановить, и он будет продолжать борьбу с «тиранией и деспотизмом». Также он заявил, что подобные черты правления он уже видел в других странах с авторитарной моделью правления.
Как сообщает ПолитЭксперт, российский специалист считает, что на это решение повлияли недавние обвинения Бреннана в сторону Трампа по поводу государственной измены. Бывший руководитель разведывательного управления выдвинул их после того, как президент встретился с Владимиром Путиным. Помимо Бреннана к этому выводу склонялись и другие политики.
Несмотря на закрытие доступа к секретным государственным материалам Джон Бреннан сказал, что его все равно не остановить, и он будет продолжать борьбу с «тиранией и деспотизмом». Также он заявил, что подобные черты правления он уже видел в других странах с авторитарной моделью правления.
Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:54