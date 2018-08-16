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Дональд Трамп мстит бывшему главе ЦРУ за обвинения в госизмене

Стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал разрешение на доступ к секретным материалам у бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана. По словам представителя Института США и Канады РАН Владимира Васильева, таким действиями глава Белого дома пытается подчинить себе разведобщество.

Дональд Трамп мстит бывшему главе ЦРУ за обвинения в госизмене


Как сообщает ПолитЭксперт, российский специалист считает, что на это решение повлияли недавние обвинения Бреннана в сторону Трампа по поводу государственной измены. Бывший руководитель разведывательного управления выдвинул их после того, как президент встретился с Владимиром Путиным. Помимо Бреннана к этому выводу склонялись и другие политики.

Несмотря на закрытие доступа к секретным государственным материалам Джон Бреннан сказал, что его все равно не остановить, и он будет продолжать борьбу с «тиранией и деспотизмом». Также он заявил, что подобные черты правления он уже видел в других странах с авторитарной моделью правления.

 
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Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:54
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