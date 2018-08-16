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Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами ребенка

Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами ребенка 12-ти лет. В результате инцидента, случившегося в Приморском районе города-курорта, подросток попал на больничную койку с ожогами средней степени тяжести.

Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами ребенка

Школьник с друзьями игрался во дворе, когда местному жителю показалось, что дети ведут себя слишком шумно. Возмущенный мужчина взял баллончик с неустановленным веществом и распылил его в сторону ребенка. После этого на теле пострадавшего выступили многочисленные ожоги. Красные болезненные пятна появились в области шеи, головы и туловища.

Мальчик был спешно госпитализирован в ближайшую клинику, а сотрудники местных правоохранительных органов провели задержание мужчины, подозреваемого в противоправных действиях.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному могут инкриминировать хулиганство.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:50
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