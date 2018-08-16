Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами ребенка
Житель Одессы облил кислотой игравшего под окнами ребенка 12-ти лет. В результате инцидента, случившегося в Приморском районе города-курорта, подросток попал на больничную койку с ожогами средней степени тяжести.
Школьник с друзьями игрался во дворе, когда местному жителю показалось, что дети ведут себя слишком шумно. Возмущенный мужчина взял баллончик с неустановленным веществом и распылил его в сторону ребенка. После этого на теле пострадавшего выступили многочисленные ожоги. Красные болезненные пятна появились в области шеи, головы и туловища.
Мальчик был спешно госпитализирован в ближайшую клинику, а сотрудники местных правоохранительных органов провели задержание мужчины, подозреваемого в противоправных действиях.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному могут инкриминировать хулиганство.
Школьник с друзьями игрался во дворе, когда местному жителю показалось, что дети ведут себя слишком шумно. Возмущенный мужчина взял баллончик с неустановленным веществом и распылил его в сторону ребенка. После этого на теле пострадавшего выступили многочисленные ожоги. Красные болезненные пятна появились в области шеи, головы и туловища.
Мальчик был спешно госпитализирован в ближайшую клинику, а сотрудники местных правоохранительных органов провели задержание мужчины, подозреваемого в противоправных действиях.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному могут инкриминировать хулиганство.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:50