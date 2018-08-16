Стал известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям разошлись в 2007 году

Когда в 2007 году СМИ активно обсуждали причины расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма, выдвигались самые разные версии. Многие были уверены, что всему виной стало недовольство королевы Елизаветы II, которая сочла Кейт недостойной своего внука.Комментируя эти слухи, принц Уильям заявил, что они были тогда молоды и остро нуждались в личном пространстве. В конце концов, все случившееся сыграло им на руку и позволило обрести драгоценный опыт.Что касается точной причиной расставания, то она оказалась весьма банальной. Будущая герцогиня Кембриджская пригласила принца Уильяма вместе отметить новогодние праздники. Сначала он согласился, но потом передумал, чем поставил возлюбленную в неловкую ситуацию. Такое отношение ей не понравилось, что и стало поводом для размолвки.