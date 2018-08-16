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Wi-Fi будет искать взрывчатку и химическое оружие в общественных местах

Как сообщает издание Gizmodo, представители университета Рутгерса, Индианы и Пердью разработали метод обнаружения взрывчатки и химического оружия в общественных местах. Отмечается, что для этого планируется применять публичный Wi-Fi.

Wi-Fi будет искать взрывчатку и химическое оружие в общественных местах


Авторы проекта утверждают, что технология сможет иметь доступ к каналу CSI, с помощью которого она будет анализировать состав багажа пассажиров. Для этого необходимо иметь маршрутизатор Wi-Fi с мощным сигналом, раздаваемым двумя или тремя антеннами. Таким образом, специалисты службы безопасности будут видеть, какие предметы имеются в багаже, а также насколько они опасны.

Разработчики провели эксперимент со своей системой, при этом в качестве опасных предметов использовались 15 разных видов взрывчатых веществ в твердом и жидком состоянии. Их размещали в пакетах, рюкзаках и сумках. В итоге технология смогла выделить весь опасный багаж с точностью в 99%. Теперь авторам идеи следует придумать эффективную систему защиты Wi-Fi от взлома, чтобы злоумышленники не получили доступ к маршрутизатору.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:25
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