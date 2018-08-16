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Чемпионат мира по футболу увеличил доход сотового оператора «МегаФон»

Стало известно, что доход российского сотового оператора «МегаФон» во втором квартале текущего года был увеличен. Считается, что в большей мере такому результату поспособствовал минувший чемпионат мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу увеличил доход сотового оператора «МегаФон»


Отмечается, что компания «МегаФон» в указанный период времени смогла заработать на 5,1% больше, чем в прошлом году, то есть 81,9 млрд. рублей. За предоставление услуг мобильной связи было получено 68,3 млрд. рублей, а за услугу передачи данных оператор заработал 24,7 рублей. В конечном счете, чистая прибыль «МегаФона» достигла 6,2 млрд. рублей.

Также улучшение финансового положения «МегаФона» было обусловлено получением контракта на 800 млн. рублей, в рамках которого оператору связи нужно было предоставить услуги связи для проведения летнего футбольного турнира. В частности, стоит выделить сервис «Мегафон ТВ», благодаря которому компания смогла увеличить количество клиентов в 5 раз. В общей сложности за период второго квартала 2018 года оператор предоставил 500 Тб мобильного интернет-трафика и 34 млн. минут мобильной связи.

 
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Экономика / Общество
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:45
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