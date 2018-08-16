Кенес Ракишев вместе с Кириллом Писаревым завершат долгострой

Кирилл Писарев согласился стать соинвестором. При его непосредственном участии будет построен бизнес-центр «1812», общая площадь которого составит 100 тысяч «квадратов». Здание расположится в Москве на Поклонной улице. Такой информацией со СМИ поделились два консультанта на рынке коммерческой недвижимости. Основателем проекта является казахстанский БТА-банк, руководителем которого на сегодняшний день является Кенес Ракишев. Представитель бизнесмена подтвердил, что Кирилл Писарев стал его партнером, но условия сотрудничества пока не раскрыты.Кирилл Писарев – один из сооснователей крупного застройщика жилой недвижимости группы Пик. Его партнером по компании ранее являлся Юрий Жуков. Во время экономического кризиса в 2008 году бизнесмены потеряли компанию. Весной 2009 года акционером предприятия стала «Нафта Москва» Сулеймана Керимова. Сейчас основным держателем пакета акций является Сергей Гордеев. Интересы Писарева в девелопменте представляет Storm Properties, в бизнес-портфеле которой присутствуют бизнес-парки в Москве и Новой Москве.Если говорить о правах аренды участка размером 0,7 га, то изначально они принадлежали структурам ИПГ «Евразия» Мухтара Аблязова. Бизнесмен в докризисные времена планировал построить здесь бизнес-центр, однако на начальной стадии проект был заморожен. Самого же Аблязова обвинили в умышленном хищении средств БТА-банков. Он стал фигурантом уголовных дел и предпочел скрыться за границей.После многочисленных судебных разбирательств девелоперские проекты Аблязова в Москве перешли к структурам БТА-банка. С 2014 года финансовую организацию контролирует казахский бизнесмен Кенес Ракишев. Весной 2018 года ООО «Леджи», подконтрольное ему, консолидировало все проекты, связанные со строительством океанариума на Поклонной горе, комплекса «1812» и ТЦ возле Павелецкого вокзала. На прошлой неделе последний объект был продан структурам Сергее Гордеева. Что касается суммы сделки, то она оценивалась экспертами в 150-160 миллиона долларов.В марте нынешнего года Ракишев заявил, что были пересмотрены девелоперские проекты Аблязова. Вместо запланированного бизнес-центра на Поклонной улице специалисты приняли решение построить МФК площадью 100 тысяч квадратных метров. Там будут расположены гостиницы, офисные помещения, торговые ряды, апартаменты.Себестоимость всего строительства оценивается в 97,5-148,2 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Татьяна Белова, руководитель гостиничного направления CBRE, называла соответствующий проект успешным. В частности, здесь присутствует замечательная локация: рядом находится МЦК, метро и «Москва-Сити».