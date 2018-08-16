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В Приморском крае нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

В Приморском крае было найдено тело пропавшего неделю назад мальчика восьми лет.

В Приморском крае нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

Ребенок ушел из дома 9 августа и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в правоохранительные органы, была немедленно начата поисково-спасательная операция.

В связи с исчезновением мальчика региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

16 августа стало известно, что спасатели обнаружили тело школьника в 6 километрах от дома, в реке Большая Уссурка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, целью которой является установление причин гибели.

Следователи отрабатывают различные версии трагического инцидента.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:30
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