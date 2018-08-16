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На TENAA появился смартфон Huawei Honor 8X

В базе данных китайского центра TENAA были опубликованы данные о новом смартфоне компании Huawei. Речь идет об устройстве Honor 8X, который на сайте указан под названием ARE-AL00.

На TENAA появился смартфон Huawei Honor 8X


Аппарат получил безрамочный дизайн с небольшим вырезом в верхней части дисплея. В этой области передней панели установлен датчик фронтальной камеры. На задней панели разработчики разместили два сенсора тыльной камеры, при этом они имеют вертикальное расположение. Там же имеется датчик сканирования отпечатков пальцев.

Что касается аппаратной основы Huawei Honor 8X, то по технической информации девайс обзавелся 8-ядерным процессором Snapdragon 660, предельная тактовая частота работы которого 2,2 ГГц. Кроме этого чипа речь идет о наличии графического модуля Adreno 512 и модема сотовой связи X12 LTE.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:15
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